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В Баку совершено убийство в салоне красоты

​В Баку совершено убийство в салоне красоты

В поселке Рамана города Баку совершено убийство.

Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, 28 мая в 13 часов жительница Баку Нурана Гадимова, 1983 года рождения, была зарезана в салоне красоты, в котором работала.

В результате неотложных следственно-оперативных мер сотрудниками прокуратуры и полиции района в качестве подозреваемого лица был задержан муж убитой Рустам Гасымов, 1973 года рождения. По предварительной версии, он совершил преступление на почве ревности.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

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