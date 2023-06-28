В поселке Гала совершено убийство 39-летнего мужчины

В одном из объектов общественного питания в Баку совершено убийство 39-летнего мужчины.

В одном из объектов общественного питания в поселке Гала совершено убийство 39-летнего мужчины.

Об этом Report сообщили в Хазарской районной прокуратуре.

Там отметили, что 27 июня около 23:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти Нематова Заура, 1984 года рождения, в одном из объектов общественного питания, расположенного в поселке Гала Хазарского района Баку.

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения, что Акиф Меджидов, 1995 года рождения, во время возникшего конфликта совершил умышленное убийство З.Нематова, нанеся ему ножевые ранения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. А.Меджидов задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.