Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Баку совершено нападение на магазин. Как сообщили Report в правоохранительных органах, событие произошло в маркете №75, расположенном на улице Бахруза Нуриева в поселке 8-ой км.

Так, 13 января вечером двое неизвестных, угрожая продавщице ножом, потребовали у нее деньги. Забрав деньги из кассы, преступники покинули магазин.

Информация о происшествии поступила в 24-ое отделение полиции Низаминского района. Полиция опросила продавщицу магазина. В настоящее время подсчитывается нанесенный магазину ущерб и проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поимке преступников.