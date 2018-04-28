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    В Баку совершено нападение на магазин, есть задержанные

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Баку арестованы лица, совершившие вооруженное нападение на магазин.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

    Житель столицы Гафгаз Гахраманов обратился в Управление полиции Хатаинского района с заявлением о том, что неизвестные лица напали на магазин по улице Генерала Мехмандарова, где он работал, и, угрожая ему похожим на пистолет предметом и ножом, забрали из кассы 230 манатов и скрылись с места происшествия.

    В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий были задержаны жители столицы Фарид Гаджиев, ранее судимый Фарид Гусейнзаде и Орхан Мамедли. Они признали в ходе допроса совершенное преступление. В ходе расследования выяснилось, что во время инцидента бандиты угрожали жертве игрушечным пистолетом.

    Также выявлена причастность указанных лиц к ограблению других магазинов в Хатаинском районе и поселке Бакыханова.

    Расследование продолжается.

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