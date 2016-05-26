В Баку ​совершено нападение на квартиру

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе города Баку совершено нападение на квартиру.

Как сообщает Report, на Тамам Бабаеву (1985 г.р.), проживающую по адресу: проспект Бабека, 15, при входе в квартиру напали двое неизвестных, подойдя к ней сзади и прикрыв ей рот рукой, далее отвели ее в гостиную, где перевязали скотчем ее руки и ноги и заклеили рот.

После этого они забрали из спальни 5200 манатов и 200 долларов США и скрылись с места преступления.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 180.2.1 (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ст. 180.2.3 (грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение, на склад, либо иное хранилище) и ст. 180.2.5 (грабеж, совершенный с причинением значительного ущерба потерпевшему) УК, ведется расследование.