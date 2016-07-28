В Баку совершено нападение на квартиру, владелица ранена ножом

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Баку совершено нападение на квартиру, преступник ранил ножом владелицу квартиры.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

Так, 27 июля неизвестный обманным путем проник в квартиру Ирады Гусейновой, проживающей на территории Бинагадинского района, ранил ее ножом и унес 110 манатов.

И.Гусейнова была госпитализирована.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 5-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции, было установлено, что нападение совершил житель Баку Самир Рашидов.

В Бинагадинском районном управлении полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия.