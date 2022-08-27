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В Баку совершено разбойное нападение на улице

В Баку совершено разбойное нападение на улице В Баку совершено нападение на двух человек на улице.
Происшествия
27 августа 2022 г. 10:21
В Баку совершено разбойное нападение на улице

В Баку совершено разбойное нападение на двух человек.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице М.Хади в Хатаинском районе столицы.

Халилов Пярвиз вместе с товарищем Ализаде Маликом нанесли удары кулаками и рукояткой ножа по лице Азимзаде Имамали, а также по различным частям тела Шахверанова Рафата. Напавшие отобрали два мобильных телефона, принадлежащих Азимзаде и Шахверанову.

По факту в Хатаинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статьям 181.2.1 и 181.2.5 УК АР, Халилов и Ализаде арестованы в качестве подозреваемых.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda küçədə iki nəfərə qarşı silahlı hücum edilib

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