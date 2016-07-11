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    В Баку совершено нападение на дом, владелец получил ножевые ранения

    Из этого дома украдено 2500 манатов

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Баку совершено нападение на частный дом. 

    Как сообщает Report, случай произошел в поселке Бина Хазарского района.

    Неизвестный вошел через открытую дверь в дом Назима Бахшиева 1980 года рождения, проживающего на территории совхоза Сюдчулюк поселка Бина. Влезший в дом человек завязал руки владельца клейкой лентой, нанес ему ножевые раны в область лица и тела и унес из квартиры 2500 манатов, после чего скрылся с места происшествия.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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