В Баку совершено нападение на дом, владелец получил ножевые ранения

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Баку совершено нападение на частный дом.

Как сообщает Report, случай произошел в поселке Бина Хазарского района.

Неизвестный вошел через открытую дверь в дом Назима Бахшиева 1980 года рождения, проживающего на территории совхоза Сюдчулюк поселка Бина. Влезший в дом человек завязал руки владельца клейкой лентой, нанес ему ножевые раны в область лица и тела и унес из квартиры 2500 манатов, после чего скрылся с места происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.