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    В Баку совершено нападение на дом, пострадала хозяйка

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/  9 августа в "Call-центр 102" министерства внутренних дел (МВД) поступила информация о нападении неизвестного в целях ограбления на один из домов на территории Бинагадинского района. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. 

    В ходе расследований, проведенных сотрудниками 6-го отделения полиции Бинагадинского РУП, было установлено, что проникший в дом Л.Новрузовой в поселке Баладжары неизвестный ударил хозяйку дома кулаком и украл мобильный телефон и строительные инструменты.  

    В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. 

    Им оказался житель Сальянского района, ранее судимый за хулиганство Ази Исаев. 

    Расследование продолжается. 

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