В Баку совершено нападение на дом: мужчина убил свою сожительницу, и тяжело ранил еще двоих - ДОПОЛНЕНО - ФОТО - ВИДЕО

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***9:23

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности убийства, совершенного в Баку.

Как сообщает Report, убита жительница Сабирабадского района Махира Тофиг гызы Алиева 1989 г.р.

Названная женщина ранее сожительствовала с Сенаном, совершившим преступление.

Однако соседи, ставшие свидетелями ее частых избиений со стороны сожителя, обратились в полицию. После этого пара рассталась.

В ночь убийства Сенан вместе с еще тремя лицами пришли в частный жилой дом за станцией метро "Низами", где проживала Махира. Дверь им открыла хозяйка дома Метанет Гасанова. Двое из них, зайдя в дом, схватили хозяйку дома, а Сенан нанес ей 2 ножевых ранения. Женщина получила серьёзное ранение в область печени. В настоящее время ее состояние тяжелое.

С помощью камер наблюдения в доме сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

На территории Ясамальского района Баку произошло убийство.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован около станции метро "Низами".

На данной территории работающий мастером некий Сенан повздорил со своей любвоницей по имени Махира, он ударил ее и выгнал из дома.

Не ограничившись этим, мужчина выследил женщину и пришел в арендованный ею дом.

В этот момент ему навстречу вышла хозяйка дома Метанет Агамали гызы Гасанова 1967 г.р., попытавшаяся защитить женщину. Однако Сенан нанес ножевое ранение вышедшей из дома женщине и пришедшему на помощь ее сыну Лачыну Гюльбала оглу Гасанову 1991 г.р. Не успокоившись и на этом, мужчина убил Махиру, нанеся ей 4 ранения в область сердца.

Преступник совершивший убийство скрылся с места преступления.

В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию и привлечению к следствию.

Получившие ножевые ранения во время инцидента мать и сын были помещены в реанимационное отделение Клинического медицинского центра № 1.

По факту в Ясамальском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.