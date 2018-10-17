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    В Баку совершено нападение на аптеку

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошло разбойное нападение.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел.

    Так, фармацевт одной из аптек, расположенной на улице М.Гасанова, Хилал Гасанов, обратившись в 29-й отдел Ясамальского районного управления полиции, сообщил, что неизвестный, угрожая ему ножом, забрал из кассы объекта 2000 манатов, после чего скрылся.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 29-го отдела полиции, по горячим следам был задержан подозреваемый в совершении преступления житель Сиязанского района Эмин Адилов. В своих показаниях он признался в совершении преступления. После проведенной дополнительной операции стало известно об аналогичных преступлениях Э.Адилова в других районах столицы. Собранные в 29-ом отделе полиции материалы направлены для расследования в Ясамальское районное управление полиции.

    Пострадавшие от действий задержанного могут обратиться по телефону горячей линии МВД "102" или же в 29-й отдел Ясамальского районного управления полиции.

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