В Баку совершено нападение на аптеку

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошло разбойное нападение.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел.

Так, фармацевт одной из аптек, расположенной на улице М.Гасанова, Хилал Гасанов, обратившись в 29-й отдел Ясамальского районного управления полиции, сообщил, что неизвестный, угрожая ему ножом, забрал из кассы объекта 2000 манатов, после чего скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 29-го отдела полиции, по горячим следам был задержан подозреваемый в совершении преступления житель Сиязанского района Эмин Адилов. В своих показаниях он признался в совершении преступления. После проведенной дополнительной операции стало известно об аналогичных преступлениях Э.Адилова в других районах столицы. Собранные в 29-ом отделе полиции материалы направлены для расследования в Ясамальское районное управление полиции.

Пострадавшие от действий задержанного могут обратиться по телефону горячей линии МВД "102" или же в 29-й отдел Ясамальского районного управления полиции.