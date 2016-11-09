Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Баку совершено мошенничество в отношении гражданина Израиля.

Как сообщает Report, гражданин Израиля Александер Овсиевич Нов 1948 года рождения обратился в правоохранительные органы по факту мошенничества.

В своем заявлении он отметил, что в феврале 2011 года житель Баку Теймуров Рустам 1979 года рождения обманул его и взял у него 31 тыс. долларов США, и не вернул их.

По факту ведется расследование в правоохранительных органах.