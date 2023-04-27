В Баку совершено мошенничество в отношении 40 человек

В Баку совершено мошенничество в отношении 40 человек.

В Баку совершено мошенничество в отношении 40 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-следственных мероприятий на территории Бинагадинского района задержан разыскиваемый по статье 178 (мошенничество) УК АР ранее судимый по этой же статье житель Физулинского района Зейналабдин Меликзаде, подозреваемый в совершении в различное время мошенничества в отношении 40 человек.

По факту проводится расследование.