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В Баку совершено мошенничество в отношении 40 человек

В Баку совершено мошенничество в отношении 40 человек В Баку совершено мошенничество в отношении 40 человек.
Происшествия
27 апреля 2023 г. 11:31
В Баку совершено мошенничество в отношении 40 человек

В Баку совершено мошенничество в отношении 40 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-следственных мероприятий на территории Бинагадинского района задержан разыскиваемый по статье 178 (мошенничество) УК АР ранее судимый по этой же статье житель Физулинского района Зейналабдин Меликзаде, подозреваемый в совершении в различное время мошенничества в отношении 40 человек.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 40 nəfərə qarşı dələduzluq edilib

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