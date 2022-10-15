В Баку совершена кража в салоне красоты.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
В 16-й отдел полиции Наримановского районного управления полиции поступила информация, что в одном из салонов красоты на территории района у жительницы Баку совершена кража кошелька, внутри которого находились 1000 манатов и 700 долларов США.
В результате оперативных мер, принятых сотрудниками полиции, была установлена и задержана подозреваемая в совершении кражи жительница Баку Г.Ибрагимова.
Разбирательство продолжается.