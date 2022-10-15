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В Баку совершена кража в салоне красоты

В Баку совершена кража в салоне красоты В Баку совершена кража в салоне красоты.
Происшествия
15 октября 2022 г. 11:08
В Баку совершена кража в салоне красоты

В Баку совершена кража в салоне красоты.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В 16-й отдел полиции Наримановского районного управления полиции поступила информация, что в одном из салонов красоты на территории района у жительницы Баку совершена кража кошелька, внутри которого находились 1000 манатов и 700 долларов США.

В результате оперативных мер, принятых сотрудниками полиции, была установлена и задержана подозреваемая в совершении кражи жительница Баку Г.Ибрагимова.

Разбирательство продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda gözəllik salonunda oğurluq olub

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