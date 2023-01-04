В Баку совершена кража 50 тыс. манатов и золотых изделий на 30 тыс. манатов

3 января в полицию поступила информация о краже из одной из квартир на улице Н.Гаджиева в Наримановском районе 50 тыс. манатов и золотых изделий на 30 тыс. манатов.

3 января в полицию поступила информация о краже из одной из квартир на улице Н.Гаджиева в Наримановском районе 50 тыс. манатов и золотых изделий на 30 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции по "горячим следам", появились подозрения, что кражу совершил сын владельца квартиры 2002 г.р. Для создания видимости совершения кражи профессиональными ворами и сокрытия следов он воспользовался приемами и методами из кинофильмов.

Перед лицом представленных сотрудниками полиции убедительных доказательств он признался в содеянном и передал часть украденных денег и золотые изделия следствию.

Юноша был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

В следственном отделе Наримановского РУП продолжается расследование.