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В Баку совершена кража 50 тыс. манатов и золотых изделий на 30 тыс. манатов

В Баку совершена кража 50 тыс. манатов и золотых изделий на 30 тыс. манатов 3 января в полицию поступила информация о краже из одной из квартир на улице Н.Гаджиева в Наримановском районе 50 тыс. манатов и золотых изделий на 30 тыс. манатов.
Происшествия
4 января 2023 г. 11:54
В Баку совершена кража 50 тыс. манатов и золотых изделий на 30 тыс. манатов

3 января в полицию поступила информация о краже из одной из квартир на улице Н.Гаджиева в Наримановском районе 50 тыс. манатов и золотых изделий на 30 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции по "горячим следам", появились подозрения, что кражу совершил сын владельца квартиры 2002 г.р. Для создания видимости совершения кражи профессиональными ворами и сокрытия следов он воспользовался приемами и методами из кинофильмов.

Перед лицом представленных сотрудниками полиции убедительных доказательств он признался в содеянном и передал часть украденных денег и золотые изделия следствию.

Юноша был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

В следственном отделе Наримановского РУП продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda oğlan filmlərdə gördüyü metodla evlərindən 50 min manat və 30 minlik qızıl oğurlayıb

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