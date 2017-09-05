Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Баку совершена кража из Topaz.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 26-го отделения полиции Ясамальского РУП, по подозрению в совершении ограбления были задержаны Вусал Гасанов, Вусал Самедов и Фуад Рагимов, была также установлена их причастность и к другим кражам.

Так, 18 июня и 26 августа подозреваемые украли из кафе на территории района 170 манатов, а из пункта Topaz лотереи в общей сложности на 1000 манатов, выигрышные купоны на 340 манатов, а также сумку работающего там А. Мархамета, в которой находились деньги, мобильный телефон, банковская карта и документы.

Расследование по факту продолжается.