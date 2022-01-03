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В Баку совершена кража из маркета и киоска

В Баку совершена кража из маркета и киоска В Баку совершена кража из маркета и киоска.
Происшествия
3 января 2022 г. 12:42
В Баку совершена кража из маркета и киоска

В Баку совершена кража из маркета и киоска.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что в результате оперативных действий сотрудников 36-го отдела полиции Хатаинского РУП был установлен и задержан житель Баку Ф.Багиров, подозреваемый в краже из одного из магазинов на территории района табачных изделий на сумму 800 манатов.

Проведенные мероприятия позволили установить, что подозреваемый также совершил кражу табачных изделий на сумму 3 000 манатов из киоска на территории района.

Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda market və köşkdən oğurluq edilib

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