В Баку совершена кража из маркета и киоска

В Баку совершена кража из маркета и киоска.

В Баку совершена кража из маркета и киоска.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что в результате оперативных действий сотрудников 36-го отдела полиции Хатаинского РУП был установлен и задержан житель Баку Ф.Багиров, подозреваемый в краже из одного из магазинов на территории района табачных изделий на сумму 800 манатов.

Проведенные мероприятия позволили установить, что подозреваемый также совершил кражу табачных изделий на сумму 3 000 манатов из киоска на территории района.

Ведется расследование.