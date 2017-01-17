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    В Баку совершена кража из квартиры

    Пострадала 84-летняя женщина

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Баку совершена кража из квартиры 84-летней женщины, которую ударили молотком по голове.

    Как сообщает Report, случай произошел в поселке Биляджары Бинагадинского района.

    Согласно информации, неизвестные ворвались в дом Булгейиз Гафаровой 1933 года рождения, проживающей по улице Явера Гусейнова, и ударили ее молотком по голове. Из квартиры были украдены 2 400 манатов и драгоценности на сумму 6 000 манатов.

    Раненая Б.Гафарова была госпитализирована в отделение травматологии Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. 

    Во время происшествия женщина находилась дома одна. 

    По факту ведется расследование в Бинагадинском районном управлении полиции.

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