Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Баку совершена кража из квартиры 84-летней женщины, которую ударили молотком по голове.
Как сообщает Report, случай произошел в поселке Биляджары Бинагадинского района.
Согласно информации, неизвестные ворвались в дом Булгейиз Гафаровой 1933 года рождения, проживающей по улице Явера Гусейнова, и ударили ее молотком по голове. Из квартиры были украдены 2 400 манатов и драгоценности на сумму 6 000 манатов.
Раненая Б.Гафарова была госпитализирована в отделение травматологии Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.
Во время происшествия женщина находилась дома одна.
По факту ведется расследование в Бинагадинском районном управлении полиции.
Crime News DepartmentАвтор новости
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