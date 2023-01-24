В Баку совершен вооруженный налет на магазин

В Баку неизвестный совершил вооруженный налет на магазин.

В Баку неизвестный совершил вооруженный налет на магазин.

Как сообщает Report, инцидент произошел 22 января около 20:00 часов в магазине, расположенном на улице Х.Рустамова, 23 в Хатаинском районе столицы.

Мужчина зашел в магазин под видом покупателя, и, угрожая ножом продавщице Исмаиловой Гюльчохре Сяхавят гызы, отобрал у нее сумку, в которой было160 манатов наличными, и 30 манатов из кассы, а затем скрылся с места происшествия.

По данному факту в Управлении полиции Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 181.1 (Разбой) Уголовного кодекса, ведется расследование.