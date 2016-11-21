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    В Баку совершен разбой в отношении женщины, оставившей дверь квартиры открытой

    По факту возбуждено уголовное дело в Насиминском районном управлении полиции

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Баку совершен разбой в отношении женщины, оставившей дверь квартиры открытой.

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован по адресу Насиминский район, улица 20 Января, 215/217, квартира 165.

    Согласно информации, проживающая по данному адресу 39-летняя Айнур Алиева оставила дверь квартиры открытой и начала прибираться на площадке перед квартирой. В это время неизвестный с ножом в руках начал угрожать ей, насильно затащил женщину в квартиру, где взял 15 000 долларов США из спальни и скрылся с места происшествия. 

    По факту возбуждено уголовное дело в Насиминском районном управлении полиции.

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