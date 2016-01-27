В Баку сотрудники компании попали в аварию, трое ранены

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Баку сотрудники компании Gəncə Dəyirman попали в аварию.

Как сообщает Report, ДТП произошло в поселке Бинагади.

Нахид Мамедов, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107, потерял управление и столкнулся со встречным автомобилем марки Nissan, принадлежащим компании Gəncə Dəyirman, и управляемым Закиром Шириновым.

Н.Мамедов госпитализирован в городскую клиническую больницу №3. Пассажирам автомобиля марки Nissan Исмаилю Шахларову и Мирзааббасу Баширову была оказана медицинская помощь в Клиническом медицинском центре, после чего они были отпущены домой.

По факту в 4-м отделении полиции Бинагадинского районного управления полиции ведется расследование.