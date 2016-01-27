В Баку сотрудники компании попали в аварию, трое ранены

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Баку сотрудники компании Gəncə Dəyirman попали в аварию.
Как сообщает Report, ДТП произошло в поселке Бинагади.
Нахид Мамедов, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107, потерял управление и столкнулся со встречным автомобилем марки Nissan, принадлежащим компании Gəncə Dəyirman, и управляемым Закиром Шириновым.
Н.Мамедов госпитализирован в городскую клиническую больницу №3. Пассажирам автомобиля марки Nissan Исмаилю Шахларову и Мирзааббасу Баширову была оказана медицинская помощь в Клиническом медицинском центре, после чего они были отпущены домой.
По факту в 4-м отделении полиции Бинагадинского районного управления полиции ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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