 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Баку сотрудники ГДП задержали 12 водителей, трое из них обвиняются в автохулиганстве - ФОТО

    Среди задержанных и водитель пассажирского автобуса

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку с начала марта задержали 12 водителей за автохулиганство и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. 

    Как сообщает Report, трое из них задержаны за автохулиганство. 5 человек задержаны за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а 4 - за вождение без соответствующих документов. 

    Среди задержанных и водитель пассажирского автобуса. Водитель маршрута №142 Агиль Гурбанов около месяца управлял транспортным средством без водительских прав.

    Решением суда задержанных осудили на срок от 5 до 30 суток административного ареста.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi