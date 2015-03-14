​В Баку сотрудники ГДП задержали 12 водителей, трое из них обвиняются в автохулиганстве - ФОТО

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку с начала марта задержали 12 водителей за автохулиганство и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Report, трое из них задержаны за автохулиганство. 5 человек задержаны за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а 4 - за вождение без соответствующих документов.

Среди задержанных и водитель пассажирского автобуса. Водитель маршрута №142 Агиль Гурбанов около месяца управлял транспортным средством без водительских прав.

Решением суда задержанных осудили на срок от 5 до 30 суток административного ареста.