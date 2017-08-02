 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку сотрудник скорой помощи пытался покончить с собой

    53-летний Барат Махмудов выбросился из окна

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В Баку совершена попытка суицида.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе.

    53-летний Барат Махмудов, проживающий на третьем этаже дома по адресу ул. Мир Джалала Пашаева, 36, выбросился из окна. Он зацепился за ветку дерева.

    Б. Махмудов был размещен в клиническом медцентре №1. Врачи сообщили о переломе ребер грудной клетки.

    Состояние Б. Махмудова оценивается как удовлетворительное. Отметим, что он является водителем станции скорой неотложной помощи г. Баку.

    Факт расследуется.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi