В Баку сотрудник скорой помощи пытался покончить с собой

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В Баку совершена попытка суицида.
Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе.
53-летний Барат Махмудов, проживающий на третьем этаже дома по адресу ул. Мир Джалала Пашаева, 36, выбросился из окна. Он зацепился за ветку дерева.
Б. Махмудов был размещен в клиническом медцентре №1. Врачи сообщили о переломе ребер грудной клетки.
Состояние Б. Махмудова оценивается как удовлетворительное. Отметим, что он является водителем станции скорой неотложной помощи г. Баку.
Факт расследуется.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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