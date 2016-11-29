В Баку сотрудник полиции сбил пешехода - ФОТО

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку сотрудник полиции за рулем автомобиля сбил пешехода.

Как передает Report, ДТП произошло на проспекте Гейдара Алиева.

Так, при попытке перейти улицу Сулейманов Шамхал Фахраддин оглу 1992 г.р. был сбит автомобилем "ВАЗ 2107" с государственным регистрационным номером 90 ZT 571. В результате ДТП пешеход пострадал, у него перелом обеих ног.

Раненый доставлен сбившим его водителем в больницу.

Ш.Сулейманов помещен в отделение реанимации. Его состояние расценивается как средней тяжести.

Отметим, что водителем совершившего ДТП автомобиля марки "ВАЗ 2107" является сотрудник Главного управления охраны Садыгов Надир Нуреддин оглу. При совершении ДТП он был на службе.

По факту ведется расследование.