В Баку сотрудник полиции сбил на машине другого полицейского

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Баку полицейский сбил на машине своего коллегу. Как сообщает Report, информация об этом опубликована на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, 23 августа приблизительно в 01.00 в поселке Бакиханова в Сабунчинском районе сержант полиции Айдын Бабаев, находясь не при исполнении, на автомобиле марки "Mercedes" сбил инспектора ДПС ГУДП ГУП Баку, сержанта полиции Самира Данзиева, который нес службу на данной территории на автомобиле марки "BMW".

С.Данзиев был госпитализирован в больницу. В результате проведенных мер А.Бабаев задержан.

По факту проводится расследование.