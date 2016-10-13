 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку сотрудник полиции ранен в результате неосторожного обращения с оружием

    Инцидент зарегистрирован в Сураханском районе

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Баку сотрудник полиции в результате неосторожного обращения с оружием был ранен из служебного пистолета.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сураханском районе.

    Согласно информации, Магсуд Мехдиев 1981 года рождения был ранен в правую ногу в результате выстрела из служебного оружия. 

    Раненый госпитализирован в медицинский клинический центр №1. М.Мехдиев был прооперирован. В настоящее время его состояние удовлетворительное. 

    Отметим, что М.Мехдиев работает в одном из отделений полиции города Баку. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi