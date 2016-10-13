В Баку сотрудник полиции ранен в результате неосторожного обращения с оружием

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Баку сотрудник полиции в результате неосторожного обращения с оружием был ранен из служебного пистолета.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сураханском районе.

Согласно информации, Магсуд Мехдиев 1981 года рождения был ранен в правую ногу в результате выстрела из служебного оружия.

Раненый госпитализирован в медицинский клинический центр №1. М.Мехдиев был прооперирован. В настоящее время его состояние удовлетворительное.

Отметим, что М.Мехдиев работает в одном из отделений полиции города Баку.