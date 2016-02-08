В Баку сотрудник охранной службы посольства США совершил аварию

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудник охранной службы посольства США в Азербайджане совершил аварию.

Как сообщает Report, ДТП произошло на проспекте Азадлыг, 90.

Принадлежащий охранной службе посольства США автомобиль марки "Mitsubishi-Pajero", за рулем которого находился житель Нефтчалы Али Абдинов, столкнулся с управляемым Чингизом Нагиевым автомобилем марки "Hyundai Sonata".

Во время аварии никто серьезно не пострадал.

Расследование по факту ведется сотрудниками 21-го отделения полиции Насиминского РУП.