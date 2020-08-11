В Баку сотрудник муниципалитета оштрафован за загрязнение окружающей среды

Сотрудник муниципалитета поселка Мехдиабад оштрафован на 3 тыс. манатов

Главное управление общественной безопасности Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана совместно с соответствующими структурами Министерства экологии и природных ресурсов провело рейды с целью предотвращения нарушений санитарно-гигиенических правил.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе рейдов были выявлены факты утечки и сжигания бытовых отходов вблизи "Шок маркета" в поселке Мехдиабад Абшеронского района и на территории озера Бинагади в Бинагадинском районе.

За нарушение требований статьи 271 (несоблюдение требований охраны окружающей среды при утилизации и сжигании промышленных и бытовых отходов) Кодекса об административных правонарушениях в отношении сотрудника муниципалитета поселка Мехдиабад З.Ярышова и жителя города Баку К.Ахмедова были составлены протоколы. З.Ярышов оштрафован на 3 тыс., К.Ахмедов на 600 манатов.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.