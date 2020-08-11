О нас
Report Georgia

В Баку сотрудник муниципалитета оштрафован за загрязнение окружающей среды

В Баку сотрудник муниципалитета оштрафован за загрязнение окружающей среды Сотрудник муниципалитета поселка Мехдиабад оштрафован на 3 тыс. манатов
Происшествия
11 августа 2020 г. 12:36
В Баку сотрудник муниципалитета оштрафован за загрязнение окружающей среды

Главное управление общественной безопасности Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана совместно с соответствующими структурами Министерства экологии и природных ресурсов провело рейды с целью предотвращения нарушений санитарно-гигиенических правил.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе рейдов были выявлены факты утечки и сжигания бытовых отходов вблизи "Шок маркета" в поселке Мехдиабад Абшеронского района и на территории озера Бинагади в Бинагадинском районе.

За нарушение требований статьи 271 (несоблюдение требований охраны окружающей среды при утилизации и сжигании промышленных и бытовых отходов) Кодекса об административных правонарушениях в отношении сотрудника муниципалитета поселка Мехдиабад З.Ярышова и жителя города Баку К.Ахмедова были составлены протоколы. З.Ярышов оштрафован на 3 тыс., К.Ахмедов на 600 манатов.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda bələdiyyə əməkdaşı zibilliyə görə cərimələndi

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане ликвидирована единовременная выплата для 13 тыс. человек
В Азербайджане ликвидирована единовременная выплата для 13 тыс. человек
7 августа 2020 г. 13:30
Задержан задушивший на море беременную жену
Задержан задушивший на море беременную жену
8 августа 2020 г. 13:24
Премьер-министр: В скором времени ожидается очередное смягчение карантинного режима
Премьер-министр: В скором времени ожидается очередное смягчение карантинного режима
6 августа 2020 г. 17:47
Армяне устроили беспорядки в Грузии, подожгли пять зданий  
Армяне устроили беспорядки в Грузии, подожгли пять зданий  
8 августа 2020 г. 23:31
Сахиль Бабаев: Около 20 тыс. человек отказались от общественных работ
Сахиль Бабаев: Около 20 тыс. человек отказались от общественных работ
7 августа 2020 г. 13:26
В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора
В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора
9 августа 2020 г. 06:35
В Азербайджане 144 новых факта заражения
В Азербайджане 144 новых факта заражения
6 августа 2020 г. 17:36
Скончался бывший заместитель министра обороны Азербайджана
Скончался бывший заместитель министра обороны Азербайджана
9 августа 2020 г. 12:38
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
6 августа 2020 г. 17:47
Названы пригодные для использования пляжи Баку
Названы пригодные для использования пляжи Баку
4 августа 2020 г. 17:16

Последние новости

12:48
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса В регионе
12:42
Сербия выразила поддержку территориальной целостности Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт
12:36
ФотоВ Баку сотрудник муниципалитета оштрафован за загрязнение окружающей среды Происшествия
12:21
Календарь "Формулы-1" на сезон-2021 будет включать 22 гонки Индивидуальные
12:16
ФотоЗадержаны 14 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу Грузии Происшествия
11:59
Число смертей от коронавируса в Армении превысило 800 В регионе
11:53
Свадебные гуляния в Саатлы прервала полиция Происшествия
11:46
В России снижается число заболевших коронавирусом В регионе
11:34
Когда откроются платежные терминалы на станции метро “Гянджлик”? Инфраструктура
11:27
В Грузии 14 новых случаев заражения коронавирусом В регионе
11:17
В Баку проходит встреча между представителями Азербайджана и Сербии Внешняя политика
11:06
Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду Другие страны
11:04
Арестованный за взяточничество экс-прокурор обратился в Верховный суд Происшествия
10:41
Подписано соглашение между Центробанком Азербайджана и IFC Финансы
10:23
ФотоВидеоТактические учения продолжаются с участием подразделений Сухопутных войск Армия
Вся новостная лента