В Баку сотрудник дорожной полиции спас от смерти больного пассажира - ФОТО

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Баку сотрудник дорожной полиции спас от смерти больного пассажира.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Так, в то время, когда сотрудники 5-го взвода дорожной патрульной службы находились на дежурстве на территории, известной как бывший "Комсомольский круг", к ним подъехал автомобиль марки BMW. Водитель транспортного средства сообщил сотрудникам полиции, что в автомобиле находится больной пассажир и попросил помочь ему.

Сотрудники дорожно-патрульной службы незамедлительно на служебной машине доставили перенёсшего инфаркт в автомобиле Тофига Гейбатулла оглу Агаева 1956 г.р. в отделение терапии Городской клинической больницы № 3.

Пациенту была оказана медицинская помощь, и, таким образом, возникшая угроза жизни была устранена.