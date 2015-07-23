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    ​В Баку сотрудница посольства Ирака в Азербайджане совершила ДТП

    По данному факту ведется расследование

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В Баку сотрудница посольства Ирака в Азербайджане совершила дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report, служебный автомобиль марки Mitsubishi, управляемый бухгалтером посольства Хадиджей Баукран, на проспекте Нефтчиляр Сабаильского района столкнулся с автомобилем марки BMW, за рулем которого находился житель Баку Пярвиз Азизов.

    Во время инцидента оба автомобиля получили повреждения, пострадавших нет. По данному факту ведется расследование.

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