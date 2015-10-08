В Баку состоялся судебный процесс над обвиняемым в совершении ДТП с летальным исходом

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось слушание по уголовному делу Юсубова Теймура Расул оглу, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева выступил гособвинитель.

Также показания дали потерпевшие Саиль Бадалли, Руфана Бадалли, свидетели Шакир Сарыев, Анар Алиев, Сахиль Велиев и обвиняемый.

В ходе допроса Т.Юсубов признал себя виновным.

Очередное судебное заседание назначено на 12 октября.

Отметим, что в результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного Т.Юсубовым в этом году, 1 человек погиб, двое получили ранения.

Он обвиняется по ст. 263 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК.