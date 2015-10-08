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    В Баку состоялся судебный процесс над обвиняемым в совершении ДТП с летальным исходом

    Очередное судебное заседание назначено на 12 октября

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось слушание по уголовному делу Юсубова Теймура Расул оглу, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева выступил гособвинитель. 

    Также показания дали потерпевшие Саиль Бадалли, Руфана Бадалли, свидетели Шакир Сарыев, Анар Алиев, Сахиль Велиев и обвиняемый. 

    В ходе допроса Т.Юсубов признал себя виновным. 

    Очередное судебное заседание назначено на 12 октября.

    Отметим, что в результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного Т.Юсубовым в этом году, 1 человек погиб, двое получили ранения. 

    Он обвиняется по ст. 263 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК.

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