​В Баку состоялся суд по делу заключенного, избившего другого заключенного

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу Гулиева Хаяла Ариф оглу 1983 г.р., обвиняющего в избиении отбывающего вместе с ним наказание другого заключенного.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова уточнили анкетные данные обвиняемого лица.

Очередное судебное заседание назначено на 23 ноября.

Инцидент произошел в этом году в исправительном учреждении №12. В спортивном зале заключенный Хаял Гулиев на почве конфликта избил другого заключенного Алекпера Касимова.

Х.Гулиев обвиняется в ст. 126.1 (умышленное причинение вреда здоровью).

Напомним, что с 2011 года Х.Гулиев находится в заключении по обвинению по ст. 181.2.1 (разбой по сговору группы лиц) УК, а А.Касимов отбывает наказание уже 4 года. Его приговорили к 14 годам тюрьмы по ст. 120 (умышленное убийство) УК.