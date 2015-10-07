В Баку состоялся судебный процесс по делу Равиля Ибаева, обвиняющегося в убийстве полицейского

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Суде по тяжким преступлениям прошел очередной судебный процесс по делу Равиля Нуруш оглу Ибаева, обвиняющегося в убийстве сотрудника Имишлинского районного управления полиции.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Алисултана Османова были допрошены обвиняемый и свидетели.

Очередное судебное заседание назначено на 12 октября.

Отметим, что 18 апреля текущего года на территории поселка Тюркан Хазарского района обнаружили обгоревший труп мужчины с признаками насилия. В результате интенсивных расследований, проведенных по делу, возбужденному в Хазарской районной прокуратуре по ст.120.1 (предумышленное убийство) УК, было установлено, что убитый - полицейский Имишлинского районного управления полиции Казымзаде Мухтар Гадир оглу.

В ходе расследования было установлено, что М.Казымзаде был убит в собственной квартире в Хатаинском районе в корыстных целях работающим водителем в том же управлении полиции Ибаевым Равилем Нуруш оглу. Чтобы скрыть следы убийства, Р.Ибаев вывез труп с территории Хатаинского района и сжег его.

18 апреля убийца был задержан в качестве подозреваемого лица и при допросе признал свою вину.