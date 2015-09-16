​В Баку состоялся суд по делу обвиняемых в продаже фальшивых купюр иностранцев - ФОТО

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Суде по тяжким преступлениям прошел судебный процесс по делу граждан Нигерии Обу Онйедика Мосеса и Нвадике Эммануэля Чинйере, обвиняющихся по ст. 204.3.2 (приобретение с целью продажи или продажа фальшивой иностранной валюты в крупном размере) УК.

Как сообщает Report, на процессе обвиняемые дали показания.

Очередное судебное заседание назначено на 23 сентября.

Напомним, что в апреле этого года на основе поступившей в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД информации были задержаны граждане Нигерии при попытке продать 50 ед. фальшивых 100-долларовых купюр.

При обыске арендованной ими квартиры, где также проживали 3 гражданина Нигерии, 1 гражданин Камеруна и 1 гражданин Гватемалы, было обнаружено и изъято 100 ед. фальшивых 100-долларовых купюр.