​В Баку состоялся суд над мужчиной, убившим супругу в автобусе

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел очередной судебный процесс по делу Намика Ази оглу Мамедова 1962 г.р., обвиняющегося в убийстве супруги Фатмы Шафиевой 1968 г.р.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова были допрошены обвиняемый и свидетели.

Очередное судебное заседание назначено на 7 октября.

Напомним, на прошлом процессе гособвинитель выступил с просьбой о лишении свободы подсудимого сроком на 18,5 лет.

Отметим, что убийство было совершено 8 апреля. В следующем по маршруту Хырдалан-Баку автобусе №135 Н.Мамедов на почве конфликта нанес супруге Ф.Шафиевой ножевые ранения. Тяжело раненая женщина скончалась по дороге в больницу.

Н.Мамедов явился в Ясамальское РУП с повинной.

Он обвиняется по ст.120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК.