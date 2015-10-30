Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю национального дня Венгрии.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие послы зарубежных стран, общественные деятели.

Вначале прозвучали гимны двух стран после чего выступил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

Он заявил, что уже 6 месяцев находится в Азербайджане и получил здесь теплый, радушный прием. Посол отметил, что между двумя странами имеется тесное стратегическое сотрудничество, основывающееся на взаимном уважении.

И.Ласлоцки также отметил важность взаимных визитов, в частности визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Венгрию, в ходе которого было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, И.Ласлоцки сказал, что Венгрия выделила 200 стипендий для азербайджанских студентов, которые смогут получить качественное образование в венгерских вузах.

Посол также отметил, что организованный прием также посвящается визиту заместители государственного секретаря МИД Венгрии, экс-посла в Азербайджане Жольту Чуторе, который в своем выступлении заявил, что рад вновь приехать на свою «вторую Родину» и увидеть друзей.

В свою очередь, начальник протокольной службы МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде поздравил венгерский народ с национальным праздником и пожелал развития во всех сферах.