В Баку состоялось судебное заседание ​над мужчиной, убившим знакомого за ругань

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось слушание по уголовному делу жителя Лянкаранского района Хаяла Шабанзаде 1992 года рождения, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова показания дали обвиняемый и Тохфа Гасымова - законная наследница и мать убитого Агаева Айяра Губад оглу.

Х.Шабанзаде в своих показаниях признал свою вину.

Мать убитого Тохфа Гасымова заявила, что ее мужа также убили за оскорбление 10 лет назад. Она попросила суд вынести обвиняемому самое тяжелое наказание.

Очередное судебное заседание назначено на 8 декабря.

Отметим, что событие произошло 26 июля этого года в поселке Говсаны. Хаял Шабанзаде 1992 года рождения ранил ножом Агаева Айяра Губад оглу 1991 года рождения. Он был доставлен в 3-ю городскую больницу, где и скончался. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, Х.Шабанзаде был задержан.

Он обвиняется по ст. 120.1 (умышленное убийство) и 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК.