В Баку состоялось очередное заседание суда по делу о вооруженном инциденте в гипермаркете

В Баку состоялось заседание суда по уголовному делу обвиняемых в вооруженном инциденте в гипермаркете - Азера Мамедова, Даяната Гудрятова, Ибрагима Ибрагимова, Сабухи Гурбанова, Бабека Искендерова и Ровшана Исмайлова.

В Баку состоялось заседание суда по уголовному делу обвиняемых в вооруженном инциденте в гипермаркете - Азера Мамедова, Даяната Гудрятова, Ибрагима Ибрагимова, Сабухи Гурбанова, Бабека Искендерова и Ровшана Исмайлова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Азада Меджидова прокурор огласил обвинительный акт.

Обвиняемые не признали себя виновными.

Следующее заседание суда назначено на 18 октября.

Напомним, что вооруженное нападение на инкассаторов в одном из гипермаркетов на территории Хатаинского района Баку произошло в марте этого года.

В ходе инцидента сотрудник банка Самир Шейдаев получил огнестрельное ранение, а охранявший его сотрудник министерства цифрового развития и транспорта Руфат Хашимов погиб на месте происшествия.