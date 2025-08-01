В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

В Бакинском военном суде 31 июля состоялось очередное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных и других преступлениях.

Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в процессе, состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и т.д., а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевший Азер Абдуллаев в своих показаниях заявил, что в сентябре 2022 года в Губадлинском районе получил осколочное ранение при предотвращении провокации вооруженных сил Армении с горусского направления.

Самир Юсифов сообщил, что, работая фельдшером в медицинском пункте в Кяльбаджаре, 13 сентября 2022 года во время эвакуации погибших и раненых сам получил ранение в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший сказал, что на эвакуационной машине был знак, указывающий на то, что это автомобиль медицинской службы.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевшая Акифа Байрамова отметила, что во время 44-дневной Отечественной войны ее дом был разрушен в результате ракетного обстрела, произведенного 11 октября 2020 года около двух часов ночи вооруженными силами Армении по городу Гянджа, где она проживала. Она заявила, что получила ранения во время инцидента. Отметив, что ее внука вытащили из-под завалов, потерпевшая добавила: «Мой внук все еще проходит лечение».

Житель Гянджи Нарбала Бабаев также сообщил, что его дом был разрушен в результате ракетного обстрела 4 октября 2020 года, он и его сын получили ранения.

Амин Аскеров, Эльдар Мамедов, Гюльнара Гулиева, Айнура Алиева и Кюбра Алекберова также отметили, что дома, в которых они жили, были разрушены в результате ракетного обстрела Гянджи во время Отечественной войны, и они получили ранения. Указанные лица подчеркнули, что в ходе инцидента были погибшие.

Потерпевшая Севиндж Гасанова в своих показаниях указала, что 5 октября 2020 года, во время 44-дневной Отечественной войны, она и другие родственники навещали семью ее брата в Геранбое и получили ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении.

Гурбан Гурбанов, Гусейнбаба Сайыллы, Хазри Ахмедов, Алияр Мамедов, Эхтирам Самедов, Гасым Гарибов, Али Гаразаде, Анар Алыев, Ульвин Мусаев, Алигусейн Шахбазов, Асим Микаиллы, Рахман Гасымов и Джейхун Ханкишиев в своих показаниях заявили, что 12–14 сентября 2022 года получили ранения в Кяльбаджаре при предотвращении провокации вооруженных сил Армении в направлении Джермука. Они также отметили, что среди азербайджанских военнослужащих были шехиды и раненые. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, Дж.Ханкишиев сказал, что это была не первая провокация со стороны вооруженных сил Армении: «Противник не мог смириться с поражением в 2020 году и хотел захватить высоты».

Салех Гасанов, Мехди Юсифов, Сафа Мамедов, Алиш Шамиев, Фарид Ильясзаде и Санан Мирзалиев рассказали, что получили ранения при предотвращении провокации вооруженных сил Армении в Зангилане в ночь с 12 на 13 сентября 2022 года. Среди их боевых товарищей также были погибшие и получившие ранения.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, Джаваншир Тахирли заявил, что получил пулевое ранение 1 июня 2016 года в селе Чайлы Тертерского района в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении, нарушившими режим прекращения огня.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, Юсиф Мамедов сообщил, что 3 апреля 2015 года получил ранение в результате снайперского огня при предотвращении провокации со стороны вооруженных сил Армении на физули-ходжавендском направлении.

Другие давшие показания потерпевшие – Анар Набиев, Мурад Мусаев, Хаял Аббасов, Илькин Тагиев, Сеймур Исмаилов, Адалят Мамедов и Гасан Гадималиев подчеркнули, что получили ранения в результате огня, открытого вооруженными силами Армении во время Отечественной войны.

Агиль Испарзаде, Мохсум Керимли и Мурад Бабазаде рассказали, что получили ранения в результате огня, открытого остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями в период антитеррористической операции, проведенной Азербайджанской армией в сентябре 2023 года.

Шахин Гараев в своих показаниях заявил, что получил ранение 21 ноября 2021 года в результате взрыва мины в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района, где он проживал.

Нахид Ёлчуев отметил, что получил ранение в 2010 году во время прохождения военной службы в селе Юсифджанлы Агдамского района в результате огня, открытого вооруженными силами Армении.

Шакир Исмаилов в своих показаниях сообщил, что получил ранение во время Апрельских боев в 2016 году.

Рухин Велиев сказал, что получил ранение 17 июня 2022 года, подорвавшись на мине во время проведения работ по разминированию в Джебраиле.

Исмаил Гусейнов и Турал Ханалиев также заявили, что получили ранения в результате провокации со стороны вооруженных сил Армении.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, их адвокатов и своих представителей.

В ходе судебного заседания судья объявил, что адвокат обвиняемого Левона Балаяна получил назначение в один из государственных органов. В связи с этим ему должен быть назначен новый защитник. По этому поводу обвиняемый Л.Балаян заявил: «Было бы лучше, если бы он остался», и сказал, что он не возражает против назначения нового адвоката.

Председательствовавший на заседании судья Зейнал Агаев сообщил, что Л.Балаяну будет назначен новый адвокат.

Судебный процесс продолжится 4 августа.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица – Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири – обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.