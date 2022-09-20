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В Баку состоялась церемония прощания с умершим ветераном Отечественной войны

В Баку состоялась церемония прощания с умершим ветераном Отечественной войны В Баку состоялась церемония прощания с ветераном Отечественной войны, инвалидом первой группы Эльнуром Самедовым, скончавшимся 18 сентября.
Происшествия
20 сентября 2022 г. 09:29
В Баку состоялась церемония прощания с умершим ветераном Отечественной войны

В Баку состоялась церемония прощания с ветераном Отечественной войны, инвалидом первой группы Эльнуром Самедовым, скончавшимся 18 сентября.

Как сообщает Report, церемония прошла в доме покойного.

В церемонии приняли участие члены семьи ветерана, боевые товарищи, представители исполнительной власти Хатаинского района.

Отец Э.Самедова Галиб Самедов сказал Report, что его сын участвовал в Отечественной войне в 2020 году и 25 октября был ранен в ногу на Губадлинском направлении:

"Он шесть месяцев как приступил к военной службе. Дважды перенес операцию на ноге. В феврале 2022 года ему поставили диагноз лейкоз".

Г.Самедов также отметил, что Э.Самедов после ранения в Губадлы девять месяц страдал от болезни:

"Фонд YAŞAT дважды направлял его на лечение в турецкий Стамбул. Во второй раз мы доставили его в больницу в тяжелом состоянии, где его сразу поместили в реанимацию. Он пробыл там всего два дня, а потом скончался".

Отметим, что Э.Самедов буден похоронен сегодня.

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