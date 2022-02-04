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В Баку состоится суд над мужчиной, обвиняемым в убийстве жены

В Баку состоится суд над мужчиной, обвиняемым в убийстве жены В Баку завершено предварительное следствие по делу Вилаята Мамедова, обвиняемого в убийстве жены.
Происшествия
4 февраля 2022 г. 08:47
В Баку состоится суд над мужчиной, обвиняемым в убийстве жены

В Баку завершено предварительное следствие по делу Вилаята Мамедова, обвиняемого в убийстве жены.

Как передает Report, дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело будет расследоваться под председательством судьи Самира Алиева.

Дата предварительного слушания пока неизвестна.

Отметим, что инцидент был зафиксирован в октябре 2021 года в поселке Сахил Гарадагского района столицы. Так, Мамедова Алия, 1990 года рождения, была убита своим мужем Мамедовым В., 1985 года рождения.

Причиной инцидента стала ссора между парой на почве личных отношений. В.Мамедов задушил А.Мамедову железной проволокой.

Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

В.Мамедов задержан в качестве подозреваемого и находится под следствием.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda həyat yoldaşını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayır

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