В Баку сосед нанес ножевые ранения 35-летнему мужчине

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Баку произошла поножовщина.

Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе столицы.

В поселке Рамана, в населенном пункте известным как “Шушинский городок” (Şuşa şəhərciyi) Алиев Зияд Рафиг оглу 1982 г. р. подрался со своим соседом. В результате сосед нанес ему два ножевых ранения. З.Алиев был доставлен в ближайшую больницу.

Сабунчинское районное управление полиции разыскивает лицо, совершившее правонарушение.