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    В Баку сосед нанес ножевые ранения 35-летнему мужчине

    З.Алиев был доставлен в ближайшую больницу

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Баку произошла поножовщина.

    Как передает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе столицы.

    В поселке Рамана, в населенном пункте известным как “Шушинский городок” (Şuşa şəhərciyi) Алиев Зияд Рафиг оглу 1982 г. р. подрался со своим соседом. В результате сосед нанес ему два ножевых ранения. З.Алиев был доставлен в ближайшую больницу.

    Сабунчинское районное управление полиции разыскивает лицо, совершившее правонарушение. 

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