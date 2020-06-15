В Баку сократилось число нарушителей карантина - ВИДЕО

В связи с решением Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана все улицы и проспекты Баку были взяты под контроль.

Как сообщили Report в Управлении государственной дорожной полиции города Баку, на стационарных проверочно-пропускных пунктах участникам движения создаются условия для дальнейшего следования после проверки соответствующих документов.

“В отношении не имеющих разрешения на передвижение водителей применено взыскание и приняты профилактические еры. В результате этого, на этой неделе по сравнению с прошлой неделей сократилось количество применённых мер административного взыскания. Это наглядный пример солидарности в отношениях между гражданами и полицией. Мы верим, что в период пандемии наши граждане будут терпеливыми и сдержанными, будут поступать в соответствии с требованиями", - говорится в сообщении.