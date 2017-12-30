В Баку сокращен срок обвиняемому в нанесении ножевого ранения майору полиции

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Али Гасанова и Ахмедъяра Магеррамова, обвиненных в попытке убийства сотрудника полиции.

Как сообщает Report, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Эльшада Шамаева.

Согласно решению, приговор суда первой инстанции А. Гасанову был изменен. Срок наказания был сокращен с 14 лет и 6 месяцев заключения на 13 лет и 6 месяцев заключения. Остальная часть приговора осталась неизменной.

Отметим, что инцидент произошел в ноябре прошлого года в одном из кафе на проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе. Абдуллаев Намиг Айдын оглу 1979 года со своими знакомыми Джабраиловым Арифом Этибар оглу 1974 года и Масимовым Камилем Закир оглу 1985 года сидели в кафе с двумя женщинами, имена которых не разглашаются. Вошедший в кафе житель Исмаиллинского района А. Магеррамов поспорил с ними, в результате чего возникла рукопашная драка.

Сообщается, что после ожидавший А. Магеррамова на улице знакомый А. Гасанов присоединился к драке и избил Н. Абдуллаева. В этот конфликт вмешались А. Джабраилов и К. Масимов. Во время массовой драки А. Гасанов достал нож и, нанеся ранения противоположной стороне, сбежал с места происшествия.

Все трое тяжело пострадавших на машине скорой помощи были доставлены в городскую клиническую больницу №1. Их жизни удалось спасти.

Отметим также, что Г. Абдуллаев служит в чине майора в дежурной части 2-го отделения полиции Хазарского районного управления полиции. В момент происшествия он не был на службе.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям А. Гасанов был приговорен к 14 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Недовольный решением он подал апелляционную жалобу.