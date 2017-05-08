Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Баку собака откусила ухо 3-летнему ребенку.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован на территории поселка Бинагади Бинагадинского района.

Так, семья, находившаяся в гостях в поселке Бинагади, оставила без присмотра Фариду Фарид гызы Бабаеву 2014 г.р. во дворе дома. В этот момент собака откусила ухо Ф. Бабаевой.

Ребенок был доставлен в больницу и помещен в реанимацию. Состояние Ф. Бабаевой оценивается как средней степени тяжести.