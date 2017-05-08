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    В Баку собака откусила ухо 3-летнему ребенку

    Фарида Бабаева была доставлена в больницу

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Баку собака откусила ухо 3-летнему ребенку.

    Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован на территории поселка Бинагади Бинагадинского района.

    Так, семья, находившаяся в гостях в поселке Бинагади, оставила без присмотра Фариду Фарид гызы Бабаеву 2014 г.р. во дворе дома. В этот момент собака откусила ухо Ф. Бабаевой. 

    Ребенок был доставлен в больницу и помещен в реанимацию. Состояние Ф. Бабаевой оценивается как средней степени тяжести.

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