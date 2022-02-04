В Баку сносятся искусственно установленные заграждения на въездах во дворы

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать меры против блокирования искусственными барьерами въездов и выездов во дворы жилых и других зданий.

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать меры против блокирования искусственными барьерами въездов и выездов во дворы жилых и других зданий.

Как сообщает Report, очередное мероприятие проводится в Низаминском районе Баку.

Отметим, что закапывание столбов различных размеров в непосредственной близости от зданий, перекрытие и сужение проезжих частей бетонными блоками и другими преградами, а также полное или частичное закрытие дорог в пожарных проездах жилых зданий, включая установку шлагбаумов, ограничивает тактические и технические возможности пожарной и другой специальной техники во время ЧС.