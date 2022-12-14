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В Баку сносят незаконные постройки

В Баку сносят незаконные постройки В Баку сносятся незаконные постройки.
Происшествия
14 декабря 2022 г. 12:35
В Баку сносят незаконные постройки

В Баку сносятся незаконные постройки.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении говорится, что в результате мер, предпринятых Государственным агентством по надзору за безопасностью строительства и службой пожарного контроля, был выявлен ряд правонарушений.

Так, начался снос незаконных объектов на улице академика Гасана Алиева Наримановского района, принадлежащих Тариэлю Идрисову и Натигу Гаджиеву, а также незаконной постройки на улице Расима Мухтарова того же района, принадлежащей Джамиле Сафаралиевой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qanunsuz inşa olunan obyektlər sökülüb

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