В Баку снесены незаконно строящиеся объекты

Государственная противопожарная служба МЧС и Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве продолжают осуществление совместных мер в связи с незаконным строительством на территории республики.

Государственная противопожарная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве продолжают осуществление совместных мер в связи с незаконным строительством на территории республики.

Как сообщили Report в МЧС, были выявлены факты незаконного проведения строительных работ Хазарском районе Баку, на улице Низами, в жилом массиве Таманис поселка Бузовна, в поселке Гала, на территории совхоза "Сюдчюлюк" в Говсане.

В результате соответствующих мер, проведенных Государственной противопожарной службой и Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве, незаконные строительные работы были остановлены, а объекты снесены.