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В Баку снесены незаконно строящиеся объекты

В Баку снесены незаконно строящиеся объекты Государственная противопожарная служба МЧС и Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве продолжают осуществление совместных мер в связи с незаконным строительством на территории республики.
Происшествия
18 июля 2023 г. 15:20
В Баку снесены незаконно строящиеся объекты

Государственная противопожарная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве продолжают осуществление совместных мер в связи с незаконным строительством на территории республики.

Как сообщили Report в МЧС, были выявлены факты незаконного проведения строительных работ Хазарском районе Баку, на улице Низами, в жилом массиве Таманис поселка Бузовна, в поселке Гала, на территории совхоза "Сюдчюлюк" в Говсане.

В результате соответствующих мер, проведенных Государственной противопожарной службой и Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве, незаконные строительные работы были остановлены, а объекты снесены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qanunsuz tikilən obyektlər sökülüb

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