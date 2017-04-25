В Баку снесены дома, принадлежащие 6 семьям, строительная компания прокомментировала претензии - ВИДЕО

© Report.az

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Баку строительная компания снесла дом, принадлежащий 6 семьям. Жильцы в качестве протеста перекрыли близлежащую дорогу.

Как передает Report, инцидент произошел вчера ночью в Ясамальском районе.

Шесть семей, проживающих в доме по адресу проспект Гусейна Джавида, 72, принадлежащем 61-летним Гасановой Шовкет и Гасанову Гюльмирзе, были вынуждены провести ночь на улице.

Как сообщили Report жильцы, расположенная неподалеку строительная компания Olympus построила новое здание. Считающийся руководителем компании человек по имени Рафаэль решил снести два расположенных неподалеку жилых дома с целью расширения дворовой территории здания. Руководство компании встретилось с жильцами. Жильцы утверждают, что противоположная сторона при подсчете квадратуры жилого дома дала неверную оценку: "Дом площадью в 200 кв. м оценен как 60 кв. м. Согласно этому, каждый квадратный метр оценили в 1500 манатов". Жильцы обоих домов выразили протест против этого.

Ночью оба дома были снесены многотоннажными автомобилями. В знак протеста жильцы перекрыли дорогу различными средствами для ограничения движения транспорта по проспекту Гусейна Джавида. К территории были привлечены сотрудники полиции. Движение на дороге восстановлено.

Менеджер по продажам строительной компании Olympus Октай Мамедов сообщил Report, что информация о незаконном сносе домов по адресу проспект Гусейна Джавида 72, неверная: "Распространившаяся информация ложна. Там не было проведено никаких незаконных работ. На этой территории проводятся абсолютно законные строительные работы. Все работы осуществляются, основываясь на закон. Есть государственные структуры, которые следят за всеми вопросами, никакого самоуправства нет и быть не может. Существуют договоры, кому сколько денег должно быть выплачено".